Der Opel Insignia stand zwischen 23.15 Uhr am Samstagabend und 8.15 Uhr am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz eines Wohnhauses im Salon- de-Provence-Ring in Wertheim-Wartberg. In diesem Zeitraum zerkratzte ein Unbekannter die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand und machte sich im Anschluss daran aus dem Staub. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

vd/Polizei Heilbronn