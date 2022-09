Am Mittwoch, zwischen 7 und 14 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter einen im Ödengesäß in Nassig abgestellten Opel. Hierbei zerkratzte er die Heckklappe des Autos und zog, vermutlich mit einem Stift, einen etwa 30 Zentimeter langen Strich ebenfalls über die Heckklappe.

Zeugen, die in dem besagten Zeitraum, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich

mit der Polizei in Wertheim, Telefon 09342 91890, in Verbindung zu setzten.

Von Fahrbahn abgekommen - Zwei Personen verletzt

Lauda-Königshofen. Am Mittwochabend befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Fahrzeug die B290 bei Königshofen, als sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei schanzte der PKW zunächst über eine Böschung, machte dann eine Drehung um neunzig Grad und kam im Anschluss zum Stehen. Sowohl die Fahrerin, als auch ihr 63-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und

mussten im Krankenhaus behandelt werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

rbb/Polizei Heilbronn