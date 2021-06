Auto in Triefenstein fing Feuer

Nachdem die Fahrerin dies bemerkt hatte, stoppte sie ihr Fahrzeug und konnte es unverletzt verlassen. Der Heckbereich brannte in der Folge komplett aus. Der Brand dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Zur Brandbekämpfung und für Bergungsarbeiten waren Einsatzkräfte der FFWen Lengfurt, Rettersheim und Trennfeld unter Leitung des Kreisbrandinspektors vor Ort. Das Fahrzeug wurde anschließend durch ein Bergeunternehmen abgeschleppt. Die Staatsstraße musste für die Bergung kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Unfall mit Linienbus in Hafenlohr

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart Zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus kam es am Dienstagabend auf der Staatsstraße 2315 an der Einmündung Bergrothenfels. Der Bus wartete auf der Linksabbiegespur, als ein von Lohr kommender Audi diesen vorne links touchierte. Der 80-jährige Autofahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis blieb, ebenso wie der Busfahrer, unverletzt. Der Sachschaden wurde mit etwa 5000 Euro angegeben.

Pflanzring in Kreuzwertheim angefahren

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart Ein Pflanzring an der Hofeinfahrt eines Anwesens an der Kreuzstraße/Ecke In den Rennäckern wurde am Dienstagabend von einem unbekannten Fahrzeug erfasst und beschädigt. Aufgrund des geringen Sachschadens, den die Hauseigentümerin gegen 17.00 Uhr bemerkt hat, besteht die Möglichkeit, dass der Verursacher den Anstoß beim Rangieren nicht bemerkt hat.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld