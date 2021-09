Auto in Neuhütten abgebrannt

Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Pkw in Vollbrand und die im angrenzenden Haus lebende Familie bereits aus dem Haus. Die Tochter hatte den Pkw ca. 30 Minuten zuvor an der Hauswand abgestellt, bevor dieser das Brennen anfing. Durch die Flammen wurde auch die Außenfassade des Hauses stark beschädigt. Die Fensterrahmen, sowie die Rollokästen verbrannten. Durch die starke Hitzeentwicklung platzen zwei Fensterscheiben. Die unter Schock stehende Familie wurde vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und betreut. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach Begehung und Überprüfung durch die Feuerwehr wurde das erste und zweite OG gegen 03:15 Uhr wieder frei gegeben. Laut Auskunft der Feuerwehr versickerten bei den Löscharbeiten keine Betriebsstoffe im Boden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen bisher nicht vor.

Offensichtlich handelte es sich um einen technischen Defekt des Fahrzeuges.

Mehrere Autoantennen entwendet

Lohr. Im Zeitraum 28.08.2021 bis 30.08.2021 wurden an mehreren Fahrzeugen von einem unbekannten Täter die Autoantennen abmontiert. Die Fahrzeuge parkten zur Tatzeit auf verschiedenen Parkplätzen innerhalb des Geländes am Bezirkskrankenhaus. Die Polizei bittet hierbei um Hinweise unter Tel. 09352/87410.

Marihuana aufgefunden

Lohr. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen klingelten die Polizeibeamten am Mittwochabend versehentlich an einer anderen Wohnung. Beim Öffnen durch den Wohnungsinhaber konnte sofort starker Marihuanageruch wahrgenommen werden. Dies veranlasste die Beamten sofort eine Wohnungsnachschau durchzuführen, was zum Auffinden von insgesamt 75 Gramm Marihuana führte. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und gegen den Wohnungsinhaber Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Motorrad aufgefahren

Lohr. Am Mittwochabend krachte ein 20jähriger mit seinem Motorrad in das Fahrzeugheck des vorausfahrenden Pkw. Nach Angaben des Motorradfahrers blieb dieser am Gasgriff seines Motorrades hängen und beschleunigte ungewollt. Hierbei fuhr er in das Heck des vorrausfahrenden Pkw. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 1500,00 Euro.

Geparkter Pkw angefahren und geflüchtet

Lohr. Am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr, wurde ein blauer VW-Golf in der Jahnstraße, welcher auf dem Parkplatz eines dortigen Verbraucher-markts parkte, von einem unbekanntem Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Am VW-Golf konnten an dem hinteren Stoßfänger auf der linken Seite rote Fremdlackspuren gesichtet und gesichert werden. Offensichtlich stieß der bisher unbekannte Fahrzeugführer beim Ausparken gegen den geparkten Golf. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1000,00 Euro.

Die Polizei bittet hierbei um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/87410

Siloballen aufgeschlitzt

Frammersbach. In der Zeit von 30.08.2021 bis 01.09.2021 wurde im Gewerbegebiet insgesamt bei neun Siloheuballen von unbekannten Tätern die Folienhülle aufgeschlitzt. Durch die beschädigten Folienhüllen wird das Heu schimmelig und kann nicht mehr als Futter verwendet werden. Der Sachschaden beträgt ca. 600,00 Euro. Sachdienliche Hinweis hierzu bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410

vd/Polizei Lohr