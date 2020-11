Auto in Marktheidenfeld ausgebrannt

Der Fahrer befuhr gegen 22:00 Uhr die A 3 in Richtung Würzburg, als er hinter seinem Fahrzeug Funkenflug bemerkte. Geistesgewärtig fuhr er an der Anschlussstelle Marktheidenfeld ab und stellte den Wagen neben der Straße an einer Baustellenzufahrt verkehrssicher ab.

Beim Öffnen der Motorhaube stand der Motorraum bereits in Vollbrand. Der Mann konnte seine gesamten Privatgegenstände noch in Sicherheit bringen, bevor der Bus komplett ausbrannte. Der Autofahrer, seine Beifahrerin sowie zwei Hunde blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Altfeld löschte den Brand mit Schaummittel.

Frontscheibe mit Öl verschmiert

Mit Öl wurde am Dienstag die Frontscheibe eines Pkw verschmiert. Der silberne E-Klasse-Mercedes war von 07:30 bis 16:30 Uhr bei einer Firma am Dillberg abgestellt gewesen. Nach der Abholung musste der Fahrer feststellen, dass die komplette Scheibe so stark verschmiert war, dass er trotz Scheibenwischer nichts sehen konnte. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Unerlaubt Autoreifen verbrannt

Um Reisig zu verbrennen benutzte ein bislang Unbekannter am Dienstag im Tageverlauf in einem Wald bei Birkenfeld auch Autoreifen. Das Verbrennen von Käferreisig war wohl rechtens, die Verwendung von Autoreifen als Brandbeschleuniger ist jedoch nicht zulässig. An drei Brandstellen blieben die Stahlgürtel der Reifen zurück. Daneben waren die noch lodernden Feuer unbeaufsichtigt und auch keine Vorkehrungen für den Fall einer notwendigen Brandbekämpfung getroffen worden. Aus diesem Grund wurde die Freiwillige Feuerwehr Zellingen alarmiert, die die Brände löschte. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

vd/Polizei Marktheidenfeld