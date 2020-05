Auto in Lohr verkratzt

Der graue VW Caddy parkte im Tatzeitraum vom 15. bis zum 21. Mai in der Oberen Falterstraße und in der Rodenbacher Straße in Rodenbach. Ein unbekannter Täter hatte dem Fahrzeug im Bereich der rechten hinteren Türe und am rechten hinteren Kotflügel drei Kratzer von je ca. 10 cm Länge beigebracht. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Tierische Ausbrecher in Partenstein eingefangen

Am Freitagnachmittag fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr auf, dass an einem Wohnanwesen an der B276 zwischen den Ortschaften Partenstein und Frammersbach drei Ziegen standen. Die Ziegen fraßen in aller Seelenruhe das Grün vor dem Anwesen, obwohl in unmittelbarer Nähe der Verkehr auf der B276 vorbeifuhr. Die Beamten konnten feststellen, dass die Ziegen in das am Anwesen befindliche Gehege gehörten. Aus dem Gehege waren sie durch ein Loch im Zaun ausgebrochen. Die Beamten trieben die Ziegen zurück. Der von der Polizei verständigte Tierhalter schloss das Loch. Somit waren die Ausbrecher wieder hinter Zaun und die Verkehrsgefahr gebannt.

vd/Polizei Lohr