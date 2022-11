Auto in Lohr angefahren - Unfallflucht

Der silberfarbene Golf stand auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Weisenau. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

Lastwagen schrammt Dachkante in Neuendorf

Neuendorf. In der Frankenstraße wurde von einem unbekannten Lastwagen die Dachkante eines Gebäudes beschädigt. Offensichtlich stieß ein Lastwagen beim Wenden oder Rangieren an die Dachkante und fuhr anschließend weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,00 Euro.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr