Auto in Klingenberg ausgebrannt

Am Freitagabend befuhr ein Verkehrsteilnehmer gegen 17:30 Uhr mit seinem Pkw die Bergwerkstraße in Klingenberg, als das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen Feuer fing. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch parken und dieses verlassen, bevor es komplett in Brand geriet. Letztendlich brannte es vollkommen aus und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Trennfurt abgelöscht werden. Der entstandene Schaden am Fahrzeug wird mit ca. 5000 EUR beziffert. Die Fahrbahn trug ebenfalls einen Schaden davon. Das Wrack wurde durch die Firma Wüst abgeschleppt.

Alkoholfahrt beendet

Wörth. Am frühen Samstagmorgen wurde ein 25-jähriger Pkw Fahrer aus dem Landkreis Miltenberg mit seinem Pkw in der Presentstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei diesem Alkoholgeruch festgestellt, weswegen ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,7 Promille, sodass ein weiterer, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Polizei Obernburg durchgeführt werden musste. Den Fahrer erwartet ein Monat Fahrverbot sowie ein Bußgeld in dreistelliger Höhe.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Obernburg. Bei einem 34-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Hessen wurden am 13.11.2021 gegen 00:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

vd/Polizei Obernburg