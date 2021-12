Laut Polizei fuhr der Täter am Montag zwischen 11.30 und 14 Uhr wurde in der Friedhofstraße einen geparkten Honda an. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden am Heck. (500 Euro).

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.