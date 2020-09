Auto in Karlstadt beschädigt und geflüchtet

Ein in Karlstadt in der Bodelschwinghstr., Höhe Einmündung Grobenstr., geparkter Opel Corsa, wurde am Montag zwischen 18:00 Uhr und 22:15 Uhr von einem anderen Fahrzeug beschädigt. An dem Corsa wurde die gesamte linke Fahrzeugseite großflächig zerkratzt und eingedrückt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Sachschadens in Höhe von ca. 3000.- Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Ruhebank in die Wern geschoben

Thüngen, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Samstag, 26.09.2020 auf Sonntag 27.09.2020 wurde am Radweg zwischen Thüngen und Stetten eine aus Beton gefertigte Ruhebank in die neben dem Weg fließende Wern geschoben. Dabei wurde noch ein dort befestigter Mülleimer beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250.- Euro.

Hinweise zu der Sachbeschädigung werden an die Polizei Karlstadt erbeten.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt