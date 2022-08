Auto in Karlstadt beschädigt

Durch einen unbekannten Täter wurde von ca. 17:30 Uhr bis 08:00 Uhr die komplette linke Fahrzeugseite des Ford mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1500 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlstadt-Stetten. Am 05. August gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße MSP 8 zwischen der B 27 und dem Karlstadter Ortsteil Stetten. Ein 54-jähriger Motorradfahrer, welcher mit drei Weiteren in einer Gruppe unterwegs war, kam im Auslauf einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Der alleinbeteiligte Zweiradfahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an dem Motorrad wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Mülleimer mutwillig beschädigt

Karlstadt-Karlburg. Am Samstagmorgen um 02:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Mülleimers an der Bushaltestelle in der Karolinger Straße in Karlburg. Eine Gruppe von 10-15 Personen, welche laut der getragenen Kleidung alle dem ortsansässigen Fußballverein angehörten, hat den Mülleimer von der Befestigung gerissen. Damit nicht genug, benutzten sie diesen als Fußball und gingen ihrem Hobby nach. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

vd/Polizei Karlstadt