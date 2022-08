Vorfahrt missachtet: Senior wird bei Unfall in Rechtenbach verletzt

Eine 19-ja?hrige Autofahrerin fuhr aus einer Seitenstraße auf die B 26 in Richtung Lohr auf und u?bersah dabei den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 76 Jahre alten Mannes aus Arnstein, welcher in Richtung Aschaffenburg unterwegs war. Der Mann versuchte noch durch eine Vollbremsung, den Unfall zu verhindern, was ihm jedoch nicht mehr gelang. Nach dem Unfall klagte der Mann u?ber Schmerzen im Bauchraum, weshalb er zur Abkla?rung durch das BRK in Klinikum Main-Spessart gebracht wurde. An den beteiligten Fahrtzeugen entstand Sachschaden in Ho?he von insgesamt 2200 Euro. Das Auto des Verletzten musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Anzeige wegen fahrla?ssiger Ko?rperverletzung.

Radfahrer wird schwarz vor Augen und stu?rzt auf Fahrbahn

Lohr. Am Montag, gegen 8.30 Uhr, wurde der Polizei Lohr nachtra?glich ein Verkehrsunfall in Rodenbach angezeigt. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein 67-ja?hriger Radfahrer vor einem Auto auf der Rodenbacher Straße fuhr. Aufgrund eines medizinischen Problems stu?rzte der Radfahrer plo?tzlich vor dem Auto auf die Fahrbahn. Die Fahrerin des Wagens versuchte noch, dem Gestu?rzten auszuweichen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass sie das Hinterrad des Radfahrers touchierte. Nach dem Unfall ließ sich der Radfahrer von seiner hinzugerufenen Ehefrau ins Klinikum Lohr fahren. Dort wurden eine Gehirnerschu?tterung sowie diverse Prellungen festgestellt. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden, am Auto wurde lediglich die Kennzeichenhalterung bescha?digt.

Garagenvorgitter bescha?digt und geflu?chtet

Lohr. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Straße Am Rechtenbach ein sogenanntes Garagenvorgitter durch einen unbekannten Fahrzeugfu?hrer bescha?digt. An dem Gitter entstand ein Sachschaden von circa 1400 Euro. Der Unbekannte machte sich nach dem Unfall noch die Mu?he, das Gitter, welches abgebrochen war, wieder so aufzustellen, dass die Bescha?digung im ersten Moment nicht zu sehen war.

Wasserrohrbruch, Fahrbahn unterspu?lt

Lohr. Durch lautes Rauschen wurde ein Anwohner der Buchenstraße in Sendelbach aus dem Schlaf gerissen. Der Anwohner gab an, aus der Straße vor seinem Haus ströme eine große Menge Wasser. Durch den Notdienst der Stadtwerke wurde das Wasser abgestellt. Im Bereich des Wasseraustrittes wurde die Fahrbahn teilweise unterspu?lt, mehrere Pflastersteine des Gehweges angehoben und eine gro?ßere Menge Schotter auf die Fahrbahn gespu?lt. Die Mitarbeiter der Stadtwerke sicherten die Schadensstelle und reinigten die Fahrbahn.

Spessartfestwoche

Lohr. Keine polizeirelevanten Einsa?tze. Sehr ruhiger Abend.

Meldungen der Polizei Lohr

Auto in Hafenlohr macht sich selbständig: 4000 Euro Schaden

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart - Am frühen Dienstagmorgen machte sich ein Auto in der Lehmgrubenstraße in Hafenlohr selbständig. Kurz vor 5 Uhr wurde der Wagen auf der abschüssig verlaufenden Straße abgestellt, wobei die 20-jährige Fahrerin vermutlich die Handbremse nicht vollständig anzog. Das Auto rollte kurz nach dem Aussteigen der Fahrerin rückwärts gegen eine Mauer und einen dahinter liegenden Stromkasten, welcher komplett zerstört wurde. Verletzt wurde niemand.

Geparktes Auto beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart - Am Montag, zwischen 5 und 14.15 Uhr wurde ein in der Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße geparkter schwarzer Opel Corsa beschädigt. Der Wagen stand auf einem Firmenparkplatz, als ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand einen Kratzer entlang der Fahrerseite verursachte. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld



Aus Unachtsamkeit in Baustelle gefahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montag gegen 13 Uhr fuhr ein ortsunkundiger 64-jähriger Mann in den Baustellenbereich in der Bergstraße ein. Hierbei blieb er aufgrund dreier aus dem Boden rankenden Schiebergestänge stecken. Durch den ADAC konnte er schließlich aus seiner misslichen Lage befreit werden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Verteilerkasten angefahren und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montag gegen 11.35 Uhr rangierte der 37-jährige Fahrer eines Sattelzuges hinter dem Gelände einer Tankstelle in der Wernfelder Straße. Hierbei beschädigte er einen Stromverteilerkasten. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt in Richtung Lohr fort. Durch einen Zeugen, welcher den Unfall beobachtet hatte, konnte die Polizei verständigt werden. Der Fahrer des Sattelzuges konnte kurze Zeit später auf der B 26 angehalten und kontrolliert werden. Da es sich um einen ausländischen Staatsangehörigen handelt, wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro angeordnet.

Meldung der Polizei Gemünden