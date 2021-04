Auto in Großwallstadt verkratzt

Am Dienstag, den 13.04.2021, gegen 13:00 Uhr, hatte ein 33-jähriger seinen Wagen vor seiner Wohnanschrift in der Quellenstraße abgestellt. Als der Eigentümer, gegen 20 Uhr, sein Fahrzeug witterungsbedingt abdecken wollte, stellte einen langen Kratzer fest, welcher sich über die gesamte Motorhaube bis zum linken Kotflügel erstreckt. Der Schaden wurde eindeutig vorsätzlich verursacht und beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Täter. Bereits am 03.04.2021 wurde der 33-jährige Opfer einer Sachbeschädigung. Damals wurde dessen Wohnhaus durch unbekannten Täter mit Eiern beworfen.

Die Polizei Obernburg bittet um Hinweise

dc/Meldung der Polizei Obernburg