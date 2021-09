Auto in Großwallstadt aufgebrochen

Ein Anwohner hatte von seiner Wohnung aus eine männliche Person gesichtet, der es mittels Draht gelang, in den grauen, geparkten Pkw Opel Insignia einzudringen. Nachdem der Aufbrecher sich kurz in das Fahrzeug gebeugt hatte flüchtete er laut dem Zeugen in Richtung Turmstraße. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ. Ermittlungen beim Eigentümer des aufgebrochenen Opels ergaben, dass der Aufbrecher keine Beute gemacht hat.

Er wird als ca. 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß und kräftig, bekleidet mit einer Basecap beschrieben.

Einbruch in Kleiderfabrik

Kleinwallstadt, Böhmesweg In der Nacht von 20.09.2021 15:00 (Mo) - 21.09.2021 07:30 (Di) ist ein noch Unbekannter in eine Kleiderfabrik im Böhmesweg eingebrochen. Dem Täter gelang es, nach Einschlagen einer Fensterscheibe über das Lager in das Firmengebäude zu gelangen. Hier hebelte er im Innern der Firma eine Türe auf und begab sich dann in ein Büro, wo er auf der Suche nach Bargeld einen Schrank aufhebelte. Hier erbeutete der Einbrecher einen geringen Geldbetrag. Vermutlich verließ er den Tatort über ein Fenster der Kleiderfabrik im Erdgeschoß. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 1000 Euro.

Niedernberg, St 2313 Eine geringe Menge Marihuana haben Beamte der PI Obernburg bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag Abend gegen 20.45 Uhr bei einem Großostheimer sichergestellt. Beamte der PI Obernburg hatten eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei fiel den Beamten Marihuanageruch im Fahrzeug auf. Bei der Durchsuchung des Beifahrers stellten die Polizeibeamten eine geringe Menge Marihuana sicher. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Vorfahrt missachtet

Niedernberg, Großostheimer Straße Beim Einfahren in den Kreisverkehrsplatz an der Großostheimer Straße/Niedernberger Straße ist am Dienstag Nachmittag gegen 16.30 Uhr ein Niedernberger verunfallt. Der Audifahrer war auf der Großostheimer Straße Richtung Großostheim unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehrsplatz missachtete er die Vorfahrt einer Kiafahrerin. Der Audi fuhr in die Beifahrerseite des vorfahrtsberechtigten Kias. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Großwallstadt, Turmstraße Einen fahruntüchtigen Pkw-Fahrer haben Beamte der PI Obernburg am Dienstag Abend gegen 21:45 Uhr in der Turmstraße aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten waren bei der allgemeinen Verkehrskontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Kleinwallstädter aufgefallen. Der Fahrer räumte ein, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten ordneten hierauf eine Blutentnahme an.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg