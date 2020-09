Auto in Großwallstadt angefahren

Hierbei wurde der Spiegel der Fahrerseite aus der Verankerung gerissen. Das Schadensbild deutet darauf hin, dass der noch unbekannte Täter mit einem Fahrrad unterwegs war. Der angerichtet Sachschaden beträgt ca 1000 Euro.

Rennrad knallt in Klingenberg gegen Auto

Am Donnerstagnachmittag ist ein Rennradfahrer in der Bahnhofstraße entgegen die Einbahnstraße gefahren. Im Kurvenbereich kollidierte der Radfahrer mit einem ihm entgegen kommenden Pkw. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der entstandene Schaden an Rad und Pkw beträgt ca. 2000 Euro.

Außenspiegel in Wörth abgefahren

Am Donnerstagmorgen wurde zwischen 07:10 Uhr und 07:25 Uhr ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab geparkterMazda von einem blauen Lkw 7,5 Tonner angefahren. Der Zeuge konnte aber lediglich mitteilen, dass auf dem Lkw die Aufschrift „Futterlieferung“ zu lesen war. Ein komplettes Kennzeichen konnte leider nicht abgelesen werden. Am Mazda wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.