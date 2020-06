Auto in Gemünden beschädigt und geflüchtet

Auf dem Parkplatz eines Bau- und Gartenmarktes in der Würzburger Straße wurde am Mittwoch, im Zeitraum von 11:30 - 12:45 Uhr, ein abgestellter Volvo, Farbe blau, von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, an der vorderen linken Seite angefahren und beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle und die Polizei Gemünden bittet um Hinweise auf Verursacher und Fahrzeug unter Tel. 09351 / 9741-0.

Ohne Versicherungsschutz in Gemünden unterwegs

Aufgrund einer Stilllegungsverfügung des Landratsamtes Main-Spessart wegen fehlender Haftpflichtversicherung, sollte der Opel eines 51-jährigen Mannes außer Betrieb gesetzt werden. Für den Opel lag bereits seit dem 07.04.2020 keine gültige Haftpflichtversicherung vor. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Wagen im versicherungslosen Zeitraum im öffentlichen Straßenverkehr benutzt wurde. Der Halter wird aus diesem Grund wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige gebracht.

stru/Polizei Gemünden