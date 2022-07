Der BMW der Geschädigten stand an der Straße etwa auf Höhe der Hausnummer 8 und wurde im Bereich der hinteren Stoßstange linksseitig beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Zum unfallflüchtigen Fahrzeug sind keine Details bekannt. Die Lohrer Polizei erbittet daher Zeugenhinweise telefonisch unter der 09352/8741-0 oder per E-Mail anpp-ufr-lohr-pi(a)polizei.bayern.de.

dc/Polizei Lohr