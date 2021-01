Auto in Frammersbach angefahren - Unfallfahrer flüchtet

Ein 48-jähriger Fahrzeugführer parkte seinen Wagen in der Lohrtalstraße beim dortigen Einkaufsmarkt. Als er am Nachmittag kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden im Frontbereich fest. Der Sachschaden am grauen Citroen wird auf circa 800,00 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr a.Main zu melden.

dc/Meldung der Polizei Lohr