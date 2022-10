Auto in Dieburg überschlägt sich: Zwei Verletzte - Schaulustige behindern Einsatzkräfte

Am Montag, den 10.10.22 kam es gegen 19.40 Uhr in der Rheingaustraße in Dieburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt und vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine 23-Jährige befuhr mit ihrem Opel die Rheingaustraße in Richtung Stadtmitte, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten Renault fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault auf einen weiteren vor ihm stehenden Renault geschoben. Der Opel überschlug sich und prallte dabei gegen einen entgegenkommenden Peugeot. Darin saß ein 48-jähriger Mann.

Der Opel blieb auf dem Dach liegen und die Fahrerin musste von der Feuerwehr Dieburg aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 48-jährige Peugeot-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Beide Personen wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Die Rheingaustraße war zwecks Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich auf der Polizeistation Dieburg zu melden.

Meldung der Polizei Hessen

Einsatzbericht der Feuerwehr Dieburg:

Während einer Hauptübung wurden die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dieburg am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Aufgrund des Ausbildungsdienstes rückte der erweiterte Rüstzug bereits nach zwei Minuten aus.

Beim Eintreffen bestätigte sich die gemeldete Lage: Ein Kleinwagen lag auf dem Dach und blockierte die Straße; eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt und nach Aussage von Ersthelfern direkt nach dem Unfall bewusstlos gewesen. Der Einsatz war insofern ungewöhnlich, dass sich die Einsatzstelle innerorts auf einer Hauptstraße, der Rheingaustraße, befand.

Unverzüglich wurde die technische Rettung mit hydraulischem Rettungsgerät eingeleitet und der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt. Um ein Bewegen des Unfallfahrzeuges zu verhindern, kam ein technisches Sicherungs- und Stabiliserungssystem zum Einsatz.

Die verletzte Person, die mittlerweile ansprechbar war und durch den Rettungsdienst während der technischen Rettungsmaßnahmen betreut wurde, konnte nach Erstellung von Zugangsöffnungen und Demontage einer Wagentür befreit werden. Das auf dem Dach liegende Fahrzeug erschwerte dabei die Arbeiten.

Die verletzte Person wurde an den Rettungsdienst übergeben und notärztlich behandelt. Sie wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus nach Darmstadt gebracht.

Die Rettungsmaßnahmen wurden durch eine ungewöhnlich hohe Zahl an Schaulustigen erschwert, die sich in direkter Nähe des Unfallfahrzeuges postiert hatten. Es mussten Absperrungen mit Flatterband eingerichtet werden, um eine weitergehende Behinderung der Rettungsmaßnahmen zu unterbinden. Durch die Absperrungen heizte sich die Atmosphäre unter den Gaffern jedoch derart auf, dass es zu lautstarken Auseinandersetzungen untereinander kam und die Polizei einschreiten musste. Es wurden Platzverweise ausgesprochen.

Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Die Rheingaustraße war während des Einsatzes voll gesperrt, was zu erheblichen Beeinträchtigungen in Verkehr und ÖPNV führte.

Hervorgehoben werden muss das beherzte Eingreifen der Ersthelfer, welche die im Unfallwagen eingeklemmte Person bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst betreuten.