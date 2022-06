Auto in Bürgstadt zerkratzt

In der Zeit von Freitag, 22:00 Uhr, bis Samstag, 00:40 Uhr, wurde im Fleckenweg durch einen Unbekannten der BMW eines 21-Jährigen am vorderen rechten Scheinwerfer beschädigt und die Motorhaube zerkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen dreistelligen Eurobetrag. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu dem Unbekannten sowie Zeugen des Vorfalls gibt es ebenfalls nicht.

Schaltknauf aus BMW in Collenberg geklaut

Collenberg. In der Zeit von Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, bis Freitag, gegen 07:00 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter durch Beschädigen des Schlosses eines dort abgestellten BMW diesen geöffnet und den Schaltknauf herausgestohlen. Der Pkw des 71-jährigen Geschädigten wurde von diesem in seiner Hofeinfahrt in der Mainstraße abgestellt und dort von dem Unbekannten aufgebrochen. Der Schaltknauf hat einen Wert im 2-stelligen Eurobereich. Von dem unbekannten Täter fehlt bislang jede Spur. Es ist auch unklar, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte. Hinweise auf den oder die Täter sowie Zeugen des Einbruchs gibt es ebenfalls nicht.

dc/Polizei Miltenberg