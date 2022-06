Auto in Buchen mit Rettungswagen kollidiert

Ein 29-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit einem Rettungswagen auf der Hauptstraße unterwegs. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Einsatzfahrt. Der Rettungswagen näherte sich der Kreuzung zu Sulzbacher Straße, an der zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage ausgefallen war.

Zeitgleich fuhr eine 30-Jährige mit ihrem VW von links an die Kreuzung heran und wollte geradeaus Richtung Mosbacher Krankenhaus fahren. Die VW-Fahrerin nahm das Martinshorn war, konnte jedoch nicht erkennen woher das Einsatzfahrzeug kam und fuhr daher vorsichtig in die Kreuzung ein. In diesem Moment fuhr der Rettungswagen gegen die Beifahrerseite des VW.

Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 17.000 Euro.

Rollerfahrer kam zu Fall

Walldürn. Leicht verletzt wurde ein 58-Jähriger am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall bei Walldürn. Eine 69-Jährige befuhr kurz vor 11.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa die B27 in Fahrtrichtung Höpfingen. An der Abfahrt Walldürn-Mitte fuhr sie von der B27 ab. Den nach der Abfahrt folgenden Kreisverkehr wollte die Frau an der zweiten Ausfahrt verlassen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie offenbar den bereits in dem Kreisverkehr fahrenden 58-Jährigen mit seinem Roller.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten, sodass der Zweiradfahrer stürzte und dabei leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Mit Quad von Fahrbahn abgekommen

Buchen. Am Samstagnachmittag kam eine 33-Jährige nach einem Unfall mit ihrem Quad in Buchen ins Krankenhaus. Die Frau befuhr mit ihrem Gefährt die Hasso-v.-Rüdt-Straße in Richtung Bödigheim. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie mit ihrem Quad nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb im Gestrüpp hängen und die Frau wurde abgeworfen.

Die 33-Jährige wurde verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Quad entstand Totalschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Walldürn. Am Freitag kam eine Frau mit ihrem Auto bei Walldürn von der Fahrbahn ab. Die 42-jährige Fahrerin eines VW Passats befuhr die Baulandstraße von Sindelsheim kommend in Richtung Altheim. Auf Höhe des Ortseingangs kam der Wagen aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken kam der VW auf die Gegenfahrbahn, weshalb dessen Lenkerin wieder stark nach rechts korrigierte. Daraufhin prallte der PKW gegen eine Steinwand und wurde anschließend nach links von der Fahrbahn in eine Böschung geschleudert.

Der Passat wurde stark beschädigt und verlor Betriebsstoffe. Die 42-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Mosbach. Nachdem zwei Männer am 3. Juni in Mosbach in Streit gerieten, sucht das Kriminalkommissariat Mosbach Zeugen der Auseinandersetzung.

Die beiden Personen stritten sich gegen 21.30 Uhr wohl lautstark am Bahnhofsvorplatz bei der Mosbacher Kesslergasse. Die Ermittlungen zum Hintergrund und dem weiteren Sachverhalt dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise auf die Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach zu melden.

vd/Polizei Heilbronn