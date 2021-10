Obwohl der 45-jährige Traktorfahrer äußerst rechts fuhr, schlitzte das Anbauteil die Fahrgastzelle des Pkw auf der gesamten Länge auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Die Fahrerin wurde leicht am linken Arm verletzt und kam in ein Würzburger Krankenhaus.

Die Kreisstraße war für zwei Stunden komplett gesperrt, es waren 12 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gänheim vor Ort.

vd/Polizei Karlstadt