Auto in Aschaffenburg übersehen - zwei Verletzte

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl der 55-Jährige Fahrer des Toyota, als auch die 18-Jährige Beifahrerin des BMW wurden leicht verletzt, wurden jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auto auf Parkplatz beschädigt

Ein 27-Jähriger parkte seinen Pkw am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lange Straße. Als er kurz nach 16 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im Bereich der vorderen linken Türe, sowie der Motorhaube fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Bei Abbiegevorgang Radfahrer touchiert - Fahrer leicht verletzt

Am Freitagnachmittag befuhr ein 48-Jähriger mit seinem VW die Straße Am Eller vom Sportplatz kommend in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zum Holzweg bog er nach links in diesen ein. Zeitgleich befand sich ein 70-Jähriger mit seinem Pedelec unmittelbar vor der Einmündung. Da der Pkw-Fahrer in zu engem Bogen in den Holzweg einfuhr, touchierte er den Vorderreifen des 70-Jährigen, welcher dadurch zu Fall kam. Der 70-Jährige verletzte sich durch den Sturz leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60 Euro.

Alkoholisiert Pkw geführt

Am Freitagabend wurde ein 69-Jähriger mit seinem Pkw in der Friedhofstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte die Gewissheit, dass der Pkw-Fahrer stark alkoholisiert war. Bei dem 69-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.