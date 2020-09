Auto in Aschaffenburg angefahren und abgehauen

In der Zeit von Mittwoch, 21:55 Uhr bis Donnerstag, 11:45 Uhr wurde in der Reigersbergstraße ein brauner Renault Scenic von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und im Bereich des vorderen rechten Kotflügels stark beschädigt. Der Verursacher beging Unfallflucht und hinterließ einen Fremdschaden von etwa 3.000 Euro.

Hinweise zum geflüchteten Pkw nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Schüler stürzt in Rothenbuch vom Fahrrad

Rothenbuch. Am Mittwoch um kurz nach 17:00 Uhr befuhr ein 14-jähriger Schüler die Setzbornstraße und bog nach rechts auf einen Wiesenweg zu einem See ab. Hierbei stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers vom Rad und zog sich Abschürfungen und Prellungen zu. Er wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die Mutter des Buben wurde von der Polizei informiert. Am Zweirad entstand kein Schaden.

Betäubungsmittelverstoß

Kleinostheim. Bei einer Personenkontrolle am Mittwoch um 21:50 Uhr in der Nähe des Vitamar händigte eine 19-Jähriger freiwillig einer Polizeistreife eine Dolde Marihuana aus. Das Rauschgift wurde zum Zwecke der Einziehung sichergestellt, Anzeige an die Staatsanwaltschaft wird erstellt.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg