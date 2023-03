Auto in Arnstein gestreift

Zellingen, Lkr. Main-Spessart Bei der Kontrolle eines 25-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Montag gegen 22:00 Uhr in der Würzburger Str. in Zellingen fest, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Auf Befragen räumte der Mann dann auch den regelmäßigen Konsum von Cannabis ein. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Roller frisiert

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Am Montag fiel einer Polizeistreife gegen 18:50 Uhr in der Gemündener Str. in Karlstadt ein Mofa-Roller auf, da dieser deutlich schneller als zulässig unterwegs war. Eine Kontrolle des Mofas ergab, dass eine Drosselung an dem Fahrzeug ausgebaut wurde um schneller fahren zu können. Da der 16-jährige Fahrer nicht über die durch die Manipulation für das Fahrzeug nötige Fahrerlaubnis verfügte, kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auf ihn zu. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, das Fahrzeug wurde zunächst durch die Polizei sichergestellt.

Retzbach, Lkr. Main-Spessart Ein am Montag von 11:00 bis 14:00 Uhr vor einer Metzgerei in der Frühlingstr. in Retzbach abgestellter Pkw Renault Zoe wurde dort, vermutlich von einem rangierenden Fahrzeug, an der hinteren linken Pkw Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 2000.- Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Zu schnell im Kreisverkehr in Karlburg

Karlburg, Lkr. Main-Spessart Eine 41-jährige Autofahrerin wollte am Montag gegen 14:15 Uhr im Kreisverkehr am Ortseingang Karlburg die Ausfahrt in Richtung Mühlbach nehmen, fuhr aber aufgrund zu hoher Geschwindigkeit dabei auf die Verkehrsinsel an der Ausfahrt. Das Auto überquerte dabei die Verkehrsinsel und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000.- Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst abgeholt werden.

Dezibel-Killer ausgebaut

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Bei der Kontrolle eines Pkw Honda bemerkten die Beamten am Montag gegen 07:20 Uhr in der Bodelschwinghstr. in Karlstadt, dass an dem Fahrzeug der DB-Killer der Abgasanlage demontiert war. Da durch die Manipulation an dem Auspuff das Abgas- und Geräuschverhalten verändert wurde, erlosch die Betriebserlaubnis für das Auto. Auf den 19-jährigen Fahrer kommt eine Anzeige zu.

Meldungen der Poliziinspektion Karlstadt