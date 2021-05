Auto in Alzenau gestreift

Der unbekannte Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Alzenau. In der Zeit von Mittwoch, 08:00 Uhr bis Freitag, 09:00 Uhr wurde ein in der Merkurstraße in Alzenau geparkter grauer Ford Focus durch einen anderen Pkw gestreift und dadurch am Heck der Fahrerseite beschädigt. Auch in diesem Fall kam der unbekannte Unfallverursacher seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Ford entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Alzenau