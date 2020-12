Auto im Kreisverkehr übersehen

Eine 25-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr um 7.30 Uhr von Retzbach aus in den besagten

Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Ford Fiesta, der

bereits von Zellingen kommend in den Kreisel eingefahren war, so dass es zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf 6000 Euro geschätzt. Der Fiesta war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei Karlstadt/mm