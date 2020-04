Auto hat nur noch Schrottwert: Unfall am Schöntal in Aschaffenburg

Verkehrsunfall in der Würzburger Straße in Aschaffenburg.

Kurz nach 9 Uhr war 81-jähriger Opel-Fahrer auf der Würzburger Straße stadteinwärts unterwegs, als er mit seinem Auto am Kreisel am Schöntal aus Unachtsamkeit zu weit nach links kam. Der Wagen überfuhr einen Fahrbahnteiler, prallte dabei gegen einen Absperrposten und ein Verkehrsschild und kam schließlich auf einem Zebrastreifen zum Stehen. Während der Fahrer und seine Mitfahrerin nach ersten Informationen unverletzt blieben, entstand am Opel wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Aschaffenburg beseitigte auslaufende Betriebsstoffe. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. rah