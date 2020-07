Auto gerät bei Retzbach ins Schleudern - 3.000 Euro Schaden

Das Auto kam dabei von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000.- Euro.

Überholt bei Gegenverkehr

Thüngen, Lkr. Main-Spessart. Eine 54-jährige Autofahrerin überholte am Mittwoch gegen 16:30 Uhr zwischen Retzbach und Thüngen einen vor ihr fahrenden Transporter. Ein ihr dabei entgegenkommender 55-jähriger Autofahrer musste nach rechts in den Straßengraben ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. An dessen Pkw entstand durch das Ausweichmanöver ein Schaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

Vorfahrt missachtet

Obersfeld, Lkr. Main-Spessart. Beim Einbiegen von der Raiffeisenstraße in die Obersfelder Straße übersah am Mittwoch gegen 06:40 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer in Obersfeld eine querenden vorfahrtsberechtigten Lkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3300.- Euro entstand.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt