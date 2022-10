Rettungskräfte haben am Dienstagmorgen in Lohr nach einem im Main untergegangenen Auto gesucht. Taucher bargen schließlich einen toten Mann aus dem Wasser. Nach Polizeiangaben spricht vieles dafür, dass sich der Mann das Leben nehmen wollte. Passanten hatten das Auto im Fluss entdeckt und die Polizei verständigt.

dpa/mapi

Das Main-Echo berichtet in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche. Der Grund ist die hohe Nachahmerquote. In besonderen Fällen, etwa wenn die Tat öffentlichkeitswirksam war wie in diesem Fall, berichten wir trotzdem. Sollten Sie sich betroffen fühlen, kontaktieren Sie umgehend die Telefonseelsorge, die bereits vielen Menschen in scheinbar ausweglosen Situationen weiterhelfen konnte. Die Beratung ist anonym, kostenlos und unter den Telefonnummern 0800/1110111 oder 0800/1110222 rund um die Uhr erreichbar. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de . (mapi)