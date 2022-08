Auto gegen Roller: 21-Jähriger bei Hanau verletzt

Der Mann wollte gegen 14 Uhr von der Schwarzenbergstraße in die Lamboystraße einbiegen, übersah dabei jedoch offenbar eine 71-jährige Suzuki-Fahrerin. Bei der anschließenden Kollision stürzte der 21-Jährige zu Boden. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von insgesamt etwa 3.000 Euro.

Festnahme nach versuchter Hehlerei eines E-Bikes

Hanau. Vergangenen Donnerstag (4. August) teilte ein Zeuge der Polizei in Hanau mit, dass er soeben sein E-Bike im Wert von etwa 4.500 Euro auf einer Verkaufsplattform wiedergefunden habe; dieses sei am Tag zuvor gestohlen worden. Die umsichtigen Kolleginnen und Kollegen der Polizei in Hanau reagierten daraufhin sofort - sie vereinbarten mit dem Verkäufer ein fingiertes Treffen am Markplatz und ließen den Verkäufer im Glauben, das E-Bike kaufen zu wollen. Der mutmaßliche Verkäufer, ein 16-jähriger Jugendlicher, erschien und führte den unerkannt gebliebenen Polizisten zu dem besagten E-Bike des Geschädigten. Der Jugendliche konnte sodann durch weitere Polizeikräfte vorläufig festgenommen und das E-Bike wieder seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Auf den Jugendlichen kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Hehlerei zu. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.