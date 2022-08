Auto gegen Pedelec: 59-Jährige bei Mömbris schwer verletzt

Gegen 17.45 Uhr war ein 72-jähriger Fahrer eines Ford auf der Staatsstraße 2305, aus Richtung Erlenbach kommend, in Richtung Königshofen unterwegs. Wenige hundert Meter vor dem Ortsschild wurde der Mann mutmaßlich von der Sonne geblendet und übersah dadurch die, vor ihm in gleicher Richtung fahrende, Pedelec-Fahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden.

Durch die Kollision stürzte die Zweiradfahrerin und wurde schwer verletzte. Sie wurde mit Verdacht auf eine Beinfraktur in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt.

An dem Pedelec ist ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro entstanden. Der Ford wurde ebenfalls beschädigt. Der Schaden beläuft sich hier auf schätzungsweise 1.000 Euro.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken