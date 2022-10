Auto gegen Leichtkraftrad: 18-Jähriger in Hafenlohr verletzt

Am Samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr, befuhr ein

18-jähriger aus Hafenlohr mit seinem Leichtkraftrad den Kreisverkehr an der

Marktheidenfelder Nordbrücke aus Hafenlohr kommend. Zeitgleich fuhr ein 19-

jähriger Lohrer mit seinem Pkw, aus Richtung Straßenmeisterei in den Kreisverkehr

ein und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Der Kradfahrer wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es

entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der

Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld