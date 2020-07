Auto-Fahrer schubst Jungen in Steifeld vom Rad und flüchtet

Am Freitagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Waldzell. Ein Zehnjähriger fuhr mit seinem Fahrrad gegen 18 Uhr auf der Lohrer Straße ortsauswärtig in Richtung Pflochsbach. Kurz vor dem Ortsausgang wollte der Junge nach rechts in einen geschotterten Wiesenweg abbiegen. Hierbei touchierte ihn ein Auto an seinem Hinterreifen wodurch er das Gleichgewicht verlor und nach rechts in die Wiese stürzte. Durch den Sturz wurde der Fahrradfahrer leicht an der rechten Schulter verletzt. Glücklicher-weise war die Verletzung so gering, dass auf eine ärztliche Versorgung verzichtet werden konnte.

Am Fahrrad entstand Sachschaden von rund 20 Euro. Der Pkw Fahrer fuhr nach dem Verkehrsunfall einfach weiter ohne sich um den Jungen zu kümmern oder die Polizei anzurufen. Angaben des Zehnjährigen zufolge soll es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben. Nähere Angaben zum Fahrzeug sind nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Lohr nimmt gerne Zeugenhinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

Damentoilette in Lohr beschädigt

Lohr a.Main, Lkrs. Main-Spessart: Zu einer Sachbeschädigung kam es am 03.07.2020 gegen 21:30 Uhr. Aus unbekanntem Antrieb trat ein 21jähriger Mann aus Partenstein die Tür der Damentoilette auf der Lohrer Mainlände ein. Hierbei zog sich der junge Mann eine Verletzung am Fuß, die anschließend im Klinikum Main-Spessart operativ behandelt werden musste. Der Täter war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. An der Toilettenanlage entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- €. Den 21jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Lauter Streit in der Lohrer Innenstadt

Lohr a.Main, Lkrs. Main-Spessart: Zu einer lautstarken Streitigkeit in der Sterngasse kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Fünf Personen im Alter zwischen 16 und 39 Jahren - darunter auch der zuvor bereits aufgefallene 21jährige Partensteiner - verhielten sich derart laut, dass zwei Anwohner den Notruf wählten.

Straftaten konnten die eingesetzten Streifen der Lohrer Polizei nicht feststellen. Allerdings schlug einer der fünf Personen, ein 26jähriger Mann aus Lohr, offensichtlich aus Wut so stark gegen eine Hauswand, dass er sich eine Fraktur an der rechten Hand zuzog, die im Klinikum Main-Spessart behandelt werden musste. Der Mann wurde im Anschluss zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und verbachte die restliche Nacht in der Haftzelle der Polizei. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Den übrigen vier Personen wurde ein Platzverweis erteilt.

dc/Meldungend er Polizei Lohr