Auto fängt Feuer in Mainbullau

Löschversuche von Anwohner misslangen, der Brand konnte jedoch rasch von den Feuerwehren aus Mainbullau und Miltenberg unter Kontrolle gebracht werden. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Fahrraddiebstahl in Miltenberg

Miltenberg: Aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses entwendeten Unbekannte am Mittwoch, in der Zeit zwischen 05:30 und 18:30 Uhr, ein weißes Trekkingfahrrad. Das Fahrrad (Näheres ist dem Geschädigten nicht bekannt, Typ, Marke, etc.) war unversperrt und hatte einen Zeitwert in Höhe von ca. 150 Euro.

Unfall im Kreisverkehr Amorbach

Amorbach: Am Donnerstag, gegen 10.50 Uhr, befuhren ein Lkw-Fahrer und ein Pkw-Fahrer hintereinander den Kreisel in Amorbach. Nachdem der Lkw-Fahrer die Abfahrt in Richtung Miltenberg verpasste, bremste er abrupt im Kreisel, blieb stehen und fuhr mit seinem Fahrzeug zurück. Allerdings übersah er ein dahinter stehenden VW und stieß mit diesem zusammen. Die beteiligten Insassen blieben glücklicherweise unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Sachbeschädigung in Kleinheubach

Kleinheubach: Mit einem bisher unbekannten Gegenstand wurde in der Zeit von Mittwoch,6 Uhr bis Donnerstag, 08:00 Uhr, eine Glasscheibe eines Anwesens in der Keltenstraße beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 200 Euro.

