Auto fährt Reh an

Der 20-Jährige touchierte das Wild, welches anschließend in Richtung Wald flüchtete. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche nach dem eventuell verletzten Tier verständigt.

Bus touchiert Leitplanke

Gemünden-Schönau, Lkr. Main-Spessart. Am Montag gegen 13:35 Uhr befuhr der 25-jährige Fahrer eines Linienbusses die Staatsstraße 2434 von Schönau in Richtung Seifriedsburg. Aufgrund von Gegenverkehr versuchte der Busfahrer äußerst weit rechts zu fahren und geriet mit dem Hinterrad ins Bankett. Dabei rutschte er mit dem Heck gegen die Leitplanke. Am Omnibus entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.