Auto fährt Radler in Großwallstadt an - Mann verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es gegen 6.20 Uhr auf der Kreisstraße von Großwallstadt in Richtung Obernburg. Ein 60-jähriger Autofahrer fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein und übersah hierbei den im Kreisverkehr befindlichen 36-jährigen Radfahrer. Aufgrund dessen stürzte der Radfahrer zunächst auf die Motorhaube des Verursachers und anschließend auf die Fahrbahn. Der Geschädigte wurde in das Krankenhaus Erlenbach a. Main eingeliefert.

Joint in der Tasche

Trennfurt - Am 15.02.2022 gegen 17:15 Uhr wurde ein 20-jähriger Mann in der Ankergasse einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten in der Jackentasche einen Joint auffinden und beschlagnahmen.

Angetrunken und unter Drogen im Auto

Wörth - Ein 39-jähriger Mann wurde am 15.02.2022 gegen 17:57 Uhr mit seinem Wagen in der Straße „Im Bürgel" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrtauglichkeitsüberprüfung zeigte dieser drogentypische Ausfallerscheinungen. Eine Blutentnahme war die Folge. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana feststellen.

Auto in Sulzbach angefahren - Unfallflucht

Sulzbach - Im Zeitraum vom 12.02.2022, 20 Uhr - 12.02.2022, 21 Uhr wurde in der Blumenstraße ein geparkter BMW von einem bislang unbekannten Verursacher angefahren. An dem BMW entstand Sachschaden an der hinteren Stoßstange. Der Verursacher flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Drei Reifen in Wörth zerstochen

Wörth - Ein unbekannter Täter zerstach in der Nacht vom 15.02.2022, 3 Uhr - 8.45 Uhr, drei Reifen eines VW Polo, welcher in der Pfarrer-Adam-Haus-Straße abgestellt war. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass bereits am 01.02.2022 ein Reifen an dem VW Polo beschädigt wurde.