Auto fährt Kind auf  Tankstelle in Miltenberg an

Dem aktuellen Kenntnisstand nach ist der 68-jährige Fahrer des Pkw um 21.40 Uhr von der Luitpoldstraße nach rechts auf das Tankstellengelände eingefahren. Zu dieser Zeit suchten dort viele Besucher der Michaelismesse dort schutz vor dem regen. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

Die Polizei Miltenberg war schnell vor Ort und führt nun die Unfallermittlungen, unter anderem mit Anhörungen verschiedener Augenzeugen.

Betrunkener Pedelec-Fahrer in Großwallstadt gestoppt

Großwallstadt. Einen Pedelec-Fahrer, der in deutlichen Schlangenlinien durch Großwallstadt gefahren ist, hat eine Polizeistreife am Sonntag, kurz nach 1 Uhr, Großwallstadt gestoppt. Der Mann war deutlich alkoholisiert, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Pedelec nach Hause schieben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Autokennzeichen in Sulzbach gestohlen

Sulzbach. Von Donnerstagabend auf Freitagmorgen hat ein noch Unbekannter von einem in der Jahnstraße abgestellten blauen Ford Fiesta beide Kennzeichen entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 20.00 Uhr und 08.30 Uhr.

In der Straße „Am Weiher“ kam es ebenfalls von Donnerstag auf Freitag zum Diebstahl von Kennzeichen bei einem weißen Peugeot Partner. Die mögliche Tatzeit liegt hier zwischen 20.00 Uhr und 10.30 Uhr. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

dc/Polizeimeldungen für den Kreis Miltenberg