Auto fährt in Tauberbischofsheim in Möbelgeschäft

Rund 30.000 Euro Sachschaden und ein riesiges Chaos entstand am Sonntagnachmittag in einem Möbelhaus in Tauberbischofsheim, nachdem ein Autofahrer mit seinem Wagen durch den Eingangsbereich fuhr. Gegen 15 Uhr war der 62-Jährige mit seinem Opel Agila auf dem Kundenparkplatz des Möbelhauses in der Pestalozziallee unterwegs. Hierbei fuhr er mit seinem Gefährt direkt durch die Eingangstür in den Ausstellungsraum. Anschließend setzte er den Opel zurück, fuhr davon und stellte den Wagen im Bereich der Kläranlage ab. Während der Unfallaufnahme kam der 62-Jährige zurück zum Möbelhaus und gab sich als Verursacher zu erkennen. Die Polizeibeamten bemerkten schnell, dass der Mann deutlich betrunken war. Zudem stellte sich heraus, dass er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Fahrer musste daraufhin in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

stru/Polizei Heilbronn