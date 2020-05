Auto fährt in Lastwagen in Retzbach - Fahrer leicht verletzt

Am Dienstag kam gegen 14:30 Uhr ein 26-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 27 zwischen Himmelstadt und Retzbach, kurz vor der

Abfahrt Retzbach, aus Unachtsamkeit mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß das Auto mit der Fahrzeugfront gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Lastwagens. Bei dem Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt, er wurde zur Abklärung der Verletzungen durch einen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. An dem Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ebenfalls ca. 15.000 Euro.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Karlstadt. Bei der Kontrolle eines 45-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Mittwoch gegen 23:00 Uhr in der Würzburger Str. in Karlstadt fest, dass dieser Ausfallerscheinungen zeigte, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Auf Befragen räumte der Mann dann auch ein am Vortag Drogen konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Abfall auf Feldweg verbrannt

Himmelstadt. Vier Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Laudenbach mussten am Dienstag gegen 14:05 Uhr ausrücken um einen Brand auf einem Feldweg zwischen Laudenbach und Himmelstadt zu löschen. In dem Feuer wurden neben Reisig und Holz auch Metalldraht und Silagefolien verbrannt. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Verursacher des Feuers unter Tel. 09353/97410.

xere/Polizei Karlstadt