Auto fährt in Faulbach in den Graben  zwei Verletzte

Am Montag, gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Renault-Fahrer die Staatsstraße 2315 von Hasloch in Richtung Faulbach. Auf der dortigen Umgehungsstraße kam er im Verlauf einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte in einen Graben. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Der Wagen wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Freiwillige Feuerwehr musste zur Verkehrsregelung und Straßenreinigung herangezogen werden. Der Gesamtschaden schlägt mit rund 5500 Euro zu Buche.

Wenden mit Folgen

Kleinheubach. Am Dienstagmorgen, kurz nach5 Uhr, wollte ein BMW-Fahrer in der Steinmauer sein Fahrzeug wenden. Dabei rutschte er von der Bremse ab und trat versehentlich das Gaspedal durch. Dadurch setzte sich das Fahrzeug ungewollt in Bewegung, prallte auf einen geparkten Pkw, welcher durch die Wucht des Anstoßes gegen eine Hauswand geschoben wurde. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich jedoch auf fast 10.000 Euro.

Vorfahrt missachtet – ein Person leicht verletzt

Miltenberg. Am Montag, gegen 14.45 Uhr wollte die Fahrerin eines Pkw Daimler von der Mainstraße nach links auf die Brückenrampe einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW Golf und stieß mit diesem Fahrzeug zusammen. Durch den Aufprall wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt; beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung am Unfallort wurde die Freiwillige Feuerwehr Miltenberg herangezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Unfallflucht in Collenberg

Collenberg. Der bisher unbekannte Fahrer eines Lkws ADAC - Abschlepper fuhr bereits am Samstag, 29.08.2020, gegen 10 Uhr, rückwärts gegen den Pfosten eines Verkehrsspiegels, so dass dieser stark verbogen wurde. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Stadtprozelten. Am Montag, gegen 13 Uhr, wurde in der Hauptstraße der Fahrer eines Kleinkraftrades einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 59-Jährige nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg