Frontalkollision in Duttelbrunn - 14.000 Schaden

Dieser lenkte noch nach rechts, konnte den Aufprall aber nicht verhindern und blieb im angrenzenden Feld stehen. Der Citroen kam im Straßengraben gegenüber zum Stehen und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es kam zu keinen Verletzungen, jedoch zu einem Gesamtschaden in Höhe von 14.000,- Euro.

In geparkte Fahrzeuge gefahren

Himmelstadt. Am Montag um 10:20 Uhr fuhr ein 86-jähriger Pkw-Fahrer von Zellingen nach Himmelstadt. Am Ortseingang fuhr er aus ungeklärter Ursache gegen den geparkten Pkw, dieser wurde durch die Wucht gegen einen Stein geschoben. Im Anschluss streifte der Pkw des 86-jährigen einen weiteren Pkw, der ebenfalls am Straßenrand geparkt war. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zwei der beteiligten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst entfernt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme nicht gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 17.500,- Euro. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Standaschenbecher entwendet

Karlburg. Am Samstag um 22:45 Uhr wurde in der Karolinger Straße der vor dem Dorfladen aufgestellte Standaschenbecher entwendet. Der Beuteschaden beträgt 100,- Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.