Bei einem Verkehrsunfall am Niedernberger Kreisel ist am Freitagmorgen ein 17-jähriger Motorradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Ein Pkw war auf das Leichtkraftrad des Jugendlichen aufgefahren und anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Niedernberg geflüchtet. Die Obernburger Polizei bittet um Hinweise.