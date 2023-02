Auto fährt 29-Jährigen auf E-Scooter an

Gegen 7 Uhr fuhr ein 58-jähriger Toyota-Fahrer aus dem Landkreis Main-Spessart in Richtung Trennfeld und touchierte dem Sachstand nach beim Vorbeifahren den E-Scooter-Fahrer mit seinem rechten Außenspiegel, so dass dieser zu Fall kam. Eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld sowie der Rettungsdienst samt Notarzt waren in der Folge rasch vor Ort. Der 29-jährige Ortsansässige wurde zur Abklärung möglicher schwererer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat die Unfallermittlungen übernommen.

Während der Unfallaufnahme kam es in beide Richtungen zu Verkehrsbehinderungen und einer Unfallflucht. So scherte ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines dunklen (möglicherweise blauen) Pkw auf die Gegenfahrbahn aus. Die Fahrerin eines blauen Mitsubishi Colt musste daraufhin ausweichen, konnte jedoch eine Spiegelberührung der beiden Pkw nicht mehr vermeiden und schrammte außerdem mit einer Felge gegen den Bordstein. Der Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Die Polizei Marktheidenfeld bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Pkw unter Tel. 09391/9841-0.

Unbekannter schlägt Scheibe von Sozialkaufhaus ein

Marktheidenfeld. Ein derzeit noch Unbekannter hat am späten Dienstabend die Fensterscheibe eines Kaufhauses in der Georg-Seitz-Straße beschädigt. Der Täter verletzte sich vermutlich dadurch an der Hand. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach ersten Erkenntnissen schlug der Unbekannte gegen 22.40 Uhr mit einem Stein gegen die Fensterscheibe des Gebäudes und beschädigte diese dadurch nicht unerheblich. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem Täter um einen etwa 160 Zentimeter großen Mann gehandelt haben, der dunkel gekleidet war, eine Jacke mit Kapuze trug und einen dunklen/schwarzen Rucksack mit sich führte.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09391/9841-0.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Hundekot illegal abgelagert

Lohr. Mit einer eher ungewöhnlichen Abfallentsorgung musste sich die Polizei Lohr am Main am Donnerstag beschäftigen.

Eine Anwohnerin der Tulpenstraße in Lohr-Sendelbach teilte der Polizei mit, dass nun schon zum zweiten Mal Hundekot vor ihrer Haustür abgelagert wurde. Am vergangenen Sonntag und aktuell am Donnerstagnachmittag legte ein bislang unbekannter Täter mehrere Hundekotbällchen dort ab. Offenbar vermutete der Täter, dass der Hund der betreffenden Anwohnerin diese zuvor auf seinem Grundstück hinterlassen hat. Dies konnte jedoch durch die Anwohnerin ausgeschlossen werden.

Hinweise auf den freundlichen Nachbarn nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Verkehrsunfall beim Überholen

Lohr. Um 11.20 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2435, kurz nach Steinbach in Richtung Wiesenfeld, zu einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw DB zu dieser Zeit von Steinbach in Richtung Wiesenfeld. Kurz nach Steinbach wollte sie einen Lkw überholen und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw Opel erkannte die Situation und wich mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Straßengraben aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. An seinem Pkw entstand dabei Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Der Pkw DB der Unfallverursacherin blieb unbeschädigt.

Straßenlampe beschädigt und weitergefahren

Lohr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstag, um 13.30 Uhr, in der Grafen-von-Rieneck-Straße in Lohr am Main, gegenüber von dem dortigen Krankenhaus, eine Straßenlampe beschädigt. Besagter Fahrer fuhr einen VW Touareg mit Anhänger. Beim Rückwärtsfahren touchierte er mit dem Anhänger die Straßenlampe und verursachte dadurch einen erkennbaren Sachschaden. Der Fahrzeugführer stieg anschließend aus und überprüfte den Schaden. Anschließend stieg er aber wieder ein und fuhr weiter. Eine Zeugin konnte den Vorfall jedoch beobachten und verständigte die Polizei. Der an der Straßenlampe entstandene Sachschaden dürfte ca. 1000 Euro betragen.

Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Karlstadt. Bei der Überprüfung eines 35-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war, stellten die Beamten am Freitag gegen 3.40 Uhr in der Langgasse in Karlstadt fest, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab dann auch einen Wert von 2 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden. Der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten .

Dorfbrunnen beschmiert

Eußenheim. Im Zeitraum vom 17.02.2023 bis 18.02.2023 wurde Am Dürrhof in Eußenheim der Dorfbrunnen mit blauer Farbe beschmiert. Es entstand dadurch für die Gemeinde ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/967410.

Meldungen der Polizei Lohr

Verkehrsunfall

Gemünden. Am Donnerstag um 13.50 Uhr, wollte ein 65-jähriger Pkw-Fahrer von der Sachsenheimer Straße in Wernfeld auf die B26 abbiegen. Hierbei übersah er einen 54-jährigen Pkw-Fahrer, welcher auf der B26 in Richtung Gemünden a.Main fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro. Verletzt wurde keiner.

Zu schnell gefahren: aus Kurve geflogen

Karsbach. Am Donnerstag gegen 23 Uhr fuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin auf der St 2303 von Gemünden in Richtung Hammelburg. Weil sie zu schnell fuhr, kam sie in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem angrenzenden Feld stehen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

Meldungen der Polizei Gemünden