Auto erfasst Reh bei Schöllkrippen

Mauer in Brücken angefahren

Mömbris-Brücken, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag zwischen 12.00 und 12.45 Uhr wurde die Grundstücksmauer eines Anwesens im Strötzbacher Weg von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Außenspiegel von Chevrolet in Dettingen abgefahren

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Unfallflucht in der Hanauer Landstraße entstand am Mittwochnachmittag ein Schaden von circa 500 Euro. Eine 54-jährige Frau hatte ihren Chevrolet um 14.45 Uhr in einer Parkbucht abgestellt. Als sie kurze Zeit später zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr linker Außenspiegel abgefahren worden war.

Autofahrer übersieht Lastwagen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch kam es in der Brentanostraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von 1.300 Euro. Um 12.15 Uhr wollte ein 51-jähriger Lastwagenfahrer rückwärts in eine Einfahrt fahren. Ein 86-jähriger Ford-Fahrer übersah den stehenden Lastwagen und touchierte diesen mit seiner rechten Seite.