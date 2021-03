Auto erfasst Reh bei Gräfendorf

In der Nacht zum Samstag, gegen 2.30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 17 von Gräfendorf kommend in Fahrtrichtung Michelau. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Das Reh flüchtete, weshalb der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt wurde. Am Pkw Volvo entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Katze in Gemünden überfahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagabend gegen 20.25 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Karlburg kommend in Fahrtrichtung Kleinwernfeld. Hierbei sprang eine Katze auf die Fahrbahn. Der 29-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Die grau-schwarz gestreifte Katze wurde getötet. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Geparktes Auto angefahren

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmorgen kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 86-jährige Autofahrerin stellte gegen 09:45 Uhr ihren Pkw auf Höhe einer Arztpraxis ab. Der graue Subaru war hierbei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Kurz nach 10:00 Uhr wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel gefahren war. Hierbei ging der Außenspiegel zu Bruch. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen den Polizei Gemünden