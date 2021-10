Der Rettungshubschrauber landete am Samstag bei Udo Lermann im Hof, um einen verletzten Radfahrer in die Klinik zu fliegen.

Er erlitt nach ersten Untersuchungen einen Unterschenkelbruch, Schürfwunden und einen Schock.

Zwölfjähriger bei Unfall in Marktheidenfeld verletzt

Nach Angaben eines Sprechers war der Jugendliche um 14.55 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg in der Baumhofstraße Richtung Innenstadt unterwegs. Hinter ihm fuhr auf der Straße ein 20-Jähriger in seinem Auto. Plötzlich sei der Junge aus unbekannten Gründen auf die Fahrbahn gekommen. Das Auto erfasste ihn mit der Stoßstange, schleuderte ihn auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe. Diese ging dabei zu Bruch. Schließlich schlug der Radfahrer auf dem Boden auf. Der 20-Jährige wurde ebenfalls verletzt, klagte durch das starke Bremsen über Schmerzen an der Halswirbelsäule.

