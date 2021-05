Auto kollidiert mit Radfahrer in Frammersbach - 24-Jähriger verletzt

Der Autofahrer sah wohl den nahenden Radfahrer nicht. Auch sah der Radfahrer das ausfahrende Auto so spät, dass er nicht mehr bremsen konnte. Der Radfahrer prallte an den vorderen linken Kotflügel des Autos und flog über die Motorhaube. Bei dem Sturz zog er sich Hämatome und Prellungen zu. Am Fahrrad wie auch am Auto entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe.

Falsch geparkt und geschubst

Lohr, Lkrs. Main-Spessart. Zu einem Aufeinandertreffen von Autofahrer und Radfahrer kam es am 03.05.21, gg 14.00 Uhr, in einem Lohrer Stadtteil. Der 24jährige Fahrer eines Autos parkte verbotswidrig im Halteverbot vor einer Bäckerei. Anstoß hieran nahm ein 39jähriger Radfahrer der gerade in diesem Moment mit seinem Fahrrad an dem Auto vorbeifuhr. Er wies den Autofahrer auf das Halteverbot hin. Diesen Hinweis quittierte der Autofahrer mit der Aufforderung der Radfahrer möge sich verpissen. Daraufhin kam es zu einer Schubserei zwischen den beiden. Der Autofahrer verspürte hiernach Schmerzen in der Brust, so dass die Polizei verständigt wurde. Ergebnis: Der Autofahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt. Gegen den Radfahrer wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Lohr, Lkrs. Main-Spessart. Am 03.05.2021, um 12.35 Uhr, wurde in der Rechtenbacher Straße der 36jährige Fahrer eines Elektrorollers kontrolliert. Der Fahrer konnte für den Roller keinerlei Unterlagen vorweisen. Eine Versicherung bestand für den Roller ebenfalls nicht. Die Fahrt war für den 36jährigen zu Ende. Der Roller wurde sichergestellt. Es wird geprüft wie schnelle der Roller fährt. Ggf. sind auch Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu führen.

Auto verkratzt

Lohr, Lkrs. Main-Spessart. Im Zeitraum vom 28.04.2021, 17.00 Uhr, bis zum 01.05.2021, 10.00 Uhr, wurde ein in der Rechtenbacher Straße geparkter schwarzer Peugeot verkratzt. Der unbekannte Täter fügte dem Fahrzeug Kratzer auf der gesamten Beifahrerseite zu. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

mci / Quelle: Polizei Lohr