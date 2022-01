Auto erfasst Kind in Neustadt - 3-Jähriger verletzt

Gegen 15:13 Uhr befuhr ein 72-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford Galaxy die Megingaudstraße in Richtung Hauptstraße. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 3-jähriger Junge aus Neustadt a.Main, von der Pfarrer-Link-Straße kommend, die Megingaudstraße überqueren. Aufgrund baulicher Begebenheiten war das Kind für den Fahrzeugführer erst kurz vor dem Zusammenstoß zu sehen. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung wurde der Junge von dem Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. Nach aktuellem Stand erlitt der Junge Prellungen und Schmerzen im Bauch- und Hüftbereich. Zur weiteren Versorgung wurde das Kind ins Zentrum für Operative Medizin Würzburg verbracht. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Schild angefahren

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montagabend, gegen 18:10 Uhr, wurde ein Schild auf dem Gelände der OMV-Tankstelle beschädigt. Bei dem Unfallverursacher handelte es sich um einen Lkw-Fahrer eines örtlichen Unternehmens, welcher sich trotz Ansprache von Unfallzeugen von der Örtlichkeit entfernte. An dem Schild entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.