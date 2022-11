Auto erfasst in Eußenheim Fußgängerin: Frau schwer verletzt

Am Samstagabend wurden Beamte der PI Karlstadt zu einem schweren Verkehrsunfall in die Schulstraße gerufen. Dort hatte ein Pkw im Vorbeifahren eine 53-jährige Fußgängerin erfasst. Nach dem Anstoß stürzte die Frau zu Boden und blieb auf der Fahrbahn liegen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die verletzte Passantin offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Aufgrund der schweren Verletzungen und der noch unklaren Unfallursache wurde Rücksprache mit einem Jour Staatsanwalt gehalten. Dieser ordnete eine Blutentnahme bei der Frau an. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Einbrecher erbeuten Gartengeräte für etwa 12.000 Euro

Karlstadt. Vermutlich zwischen Donnerstag, 3., und Samstag, 5. November, sind bislang unbekannte Täter in zwei Gartenhäuser in der Schrebergartensiedlung „Am Hirschfeld“ eingebrochen. Sie erbeuteten Gartengeräte im Wert von etwa 12.000 Euro. Die Täter hebelten hierbei Fenster und Türen auf und verschafften sich auf diese Weise gewaltsam Zutritt. Anschließend entwendeten sie zahlreiche, hochwertige Gartengeräte im Wert von etwa 12.000 Euro. Auch der entstandene Sachschaden ist nicht unerheblich und wurde auf ca. 2.800 Euro beziffert. Aufgrund der vor Ort festgestellten Spuren gelangten die Einbrecher mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen Wendehammer am angrenzenden Gewerbegebiet zur Tatörtlichkeit. Zum Abtransport wurde evtl. ein Kleintransporter verwendet.

Geparkten Pkw angefahren - Verursacher flüchtig

Karlstadt. Im Zeitraum vom 28. Oktober bis zum 05. November wurde ein in der Jahnstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellter VW Beetle angefahren. Der Unfallverursacher blieb vermutlich beim Ein oder Ausparken an der hinteren linken Seite hängen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacher dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben, da entsprechende Lackspuren am dem beschädigten Pkw festgestellt wurden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Pkw gegen Zaun - Fahrerin leicht verletzt

Karlstadt. Am Samstag, gegen 17.30 Uhr, geriet eine 59-jährige Renault Fahrerin beim Linksabbiegen in der Würzburger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Pkw gegen einen Metallzaun. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die Unfallverursacherin aufgrund einer medizinischen Ursache scheinbar kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an. Die leicht verletzte Frau wurde ins Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Bei Ausweichmanöver überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Arnstein. Am Samstag, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Audi Fahrer die Staatsstraße von Gramschatz kommend in Richtung Arnstein. Hierbei musste dieser einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, der aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen war. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden wich der Audi Fahrer nach rechts aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich daraufhin und landete auf einem angrenzenden Acker. Glücklicherweise zog sich der Fahrer nur leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 18.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, einfach fort. Es soll sich laut Angaben des Verletzten um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Die Freiwillige Feuerwehr Arnstein war mit 11 Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.

Pkw mutwillig beschädigt

Arnstein. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Motorhaube eines in der Sichersdorfer Straße abgestellten Pkw Seat Leon durch einen bislang unbekannten Täter verkratzt. Das Fahrzeug stand auf öffentlichem Verkehrsgrund gegenüber eines Wohnanwesens. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 750 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise zu den gelisteten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Möglicher Fahrraddiebstahl in Frammersbach

Frammersbach. Am Samstagabend teilte ein Bürger aus Frammersbach, Lkr. Main-Spessart, gegen 23 Uhr bei Polizei Lohr am Main mit, dass er soeben in der Gartenstraße einen jungen Mann beobachtet habe, der sich offensichtlich die einzelnen Anwesen verdächtig genau betrachten würde. Der junge Mann trug einen Rucksack und hörte offenbar aus einer mitgeführten Box Musik. Anschließend traf sich der Mann in der Schneidergasse mit einem weiteren jungen Mann. Der anschließend eintreffenden Polizeistreife kam in der Schneidergasse ein junger Mann auf einem blauen E-Bike entgegen. Der Fahrer entzog sich jedoch einer Kontrolle und konnte somit nicht mehr überprüft werden. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ebenfalls ergebnislos. Ob das benutzte E-Bike evtl. entwendet wurde, konnte bisher noch nicht geklärt werden.

Beide Männer sollen ca. 20 - 25 Jahre alt gewesen sein. Einer der beiden trug eine helle Jeans und eine schwarze Jacke, der andere eine weiß-graue Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen; gerne auch per Mail unter pp-ufr.lohr-pi@polizei.bayern.de.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Lohr. Am Samstagvormittag wurde in der Jahnstraße in Lohr am Main ein 34jähriger Fahrer eines Kleintransporters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann konnten die Beamten Hinweise für einen zeitnahen Drogenkonsum erkennen. Da sich der Mann mit einem freiwilligen Test nicht einverstanden erklärte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Meldungen der Polizei Lohr